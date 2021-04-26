Bakanlık yaptı, Talas uygulamada ilk oldu
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Bakanlık yaptı, Talas uygulamada ilk oldu

Bakanlık yaptı, Talas uygulamada ilk oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayı ilk gerçekleştiren belediye oldu.

Talas Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayı ilk gerçekleştiren belediye oldu. Uygulama ile nikah işlemlerinden sonra artık nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmıyor.

Türkiye'de ilk defa Talas Belediyesi tarafından uygulanan çalışma ile işlemler artık tek merkezden yapılıyor. Bakanlık tarafından pilot belediye seçilen Talas Belediyesi, 102 belediye arasından projeyi hayata geçiren ilk belediye oldu.

Nikah işlemlerinden sonra nüfus müdürlüğü ve belediye arasında gerçekleşen tescil onay işlemleri elektronik ortama taşınarak tek merkezden yürütülmeye başlandı. Bu sayede nikahlarını kıydıran vatandaşların nüfus tescilleri anında yapılmış oluyor ve nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmıyor.

Hizmete giren uygulama hem vatandaşları bürokratik işlemlerden kurtarırken hem de pandemi döneminde kurumlar arası gidiş gelişlerin de önüne geçerek riski azaltmış oluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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