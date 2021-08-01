Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Çavuşoğlu ve Soylu'nun Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunması Yanan alanlardan detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Çavuşoğlu ve Soylu'nun Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunması
Yanan alanlardan detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı