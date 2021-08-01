Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu ve Soylu'nun Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunması Yanan alanlardan detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu ve Soylu'nun Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunması

Yanan alanlardan detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Meral Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Meral Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılan kişi, mucize kurtuluşu anlattı: Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılan kişi, mucize kurtuluşu anlattı: Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Haydar Aliyev Ömer Halisdemir
Magazin Reynmen Ece Erken Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu yangından etkilenen Sırtköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 21:15:56. #1.15#

title