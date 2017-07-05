Bakanın Makam Aracını Tahsis Ettiği Şehidin Oğlu ve Eşi Muğla'da

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis ettiği şehit üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan ve eşi Zeynep Çakal, Muğla'da ağırlanacak.



Hakkari'de 9 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen piyade üsteğmen Serkan Çakal'ın o dönem 3 aylık hamile olan eşi Zeynep Çakal ve şimdi 9 yaşında olan oğlu Metehan, tatil için Kocaeli'den Muğla'ya tatile geldi.



Şehit eşi ve oğlunu, Dalaman Havalimanı'nda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bölgede "Olumlu Yaşar" ismiyle anılan Yaşar Yiğit çiçeklerle karşıladı. Şehit ailesi, Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından tahsis edilen VIP araçla Marmaris'te konaklayacağı otele götürüldü.



Sabah yöresel köy kahvaltısı ikram edilecek aile, önce su parkını daha sonra da doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü bölgeleri gezecek. Aile, ayrıca Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Garnizon Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetin Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile şehit ailelerini ziyaret edecek.



Şehit eşi Zeynep Çakal, böyle bir karşılama töreni beklemediğini belirterek, çok duygulandığını söyledi.



Yetiştirme yurdunda büyüyen ve Marmaris Müftülüğünde şoför olarak çalışan "Olumlu Yaşar" lakaplı 39 yaşındaki Yaşar Yiğit, kendini yardıma muhtaçlara adadığını belirtti.



Yiğit, amaçlarının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu ifade ederek, "Bir nebze katkımız olduysa ne mutlu. Yardım çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde Kayseri'den bir şehit polisimizin ailesini de Marmaris'e tatile getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Şehit ailesi, Muğla'da 5 gün kaldıktan sonra Kocaeli'ye dönecek.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari'de 9 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın 9 yaşındaki oğlu Metehan'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etmişti.



Kocaeli kent merkezinde süslenen otomobil, daha sonra Kandıra ilçesindeki şehidin evinin önüne çekilmiş, mehter takımıyla karşılanan otomobile binen küçük Metehan, süslenen aracın önünde annesi Zeynep Çakal ile fotoğraf çekilmişti.