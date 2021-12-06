Bakanımız Sn. Soylu Özgün Zeytincilik'in Sahibi Merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Özgün Zeytincilik'in Sahibi Merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Özgün Zeytincilik'in Sahibi Merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Balıkesir Ayvalık'ta, Hakk'ın rahmetine kavuşan, bölgenin ve ülkemizin önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Özgün Zeytincilik'in sahibi merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.Rabbim mekanını cennet eylesin pic. twitter.

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Ayvalık'ta, Hakk'ın rahmetine kavuşan, bölgenin ve ülkemizin önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Özgün Zeytincilik'in sahibi merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.

Rabbim mekanını cennet eylesin pic. twitter. com/hGha12iVJv

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 5, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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