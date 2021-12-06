Bakanımız Sn. Soylu Özgün Zeytincilik'in Sahibi Merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Balıkesir Ayvalık'ta, Hakk'ın rahmetine kavuşan, bölgenin ve ülkemizin önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Özgün Zeytincilik'in sahibi merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.Rabbim mekanını cennet eylesin pic. twitter.
BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Ayvalık'ta, Hakk'ın rahmetine kavuşan, bölgenin ve ülkemizin önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Özgün Zeytincilik'in sahibi merhum Ahmet Sucu Beyefendi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.
Rabbim mekanını cennet eylesin pic. twitter. com/hGha12iVJv
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 5, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet