Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

05.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:47
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.

Bülbül'ün, Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Selçuk, şehidin annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerini iletti.

Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Selçuk, kabir ziyareti öncesinde Bülbül'ün aynı mahalledeki evine de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Bakan Selçuk'a, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Selçuk, ayrıca temasları kapsamında Vali Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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