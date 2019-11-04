Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Başkan Acar'a ziyaret

Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Başkan Acar'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

04.11.2019 17:56
Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Başkan Acar'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Yerlikaya, Kaymakam Can Aksoy ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, belediye çalışmaları hakkında Başkan Acar'dan bilgi aldı.

Acar'a çalışmalarında başarılar dileyen Yerlikaya, Kızılcahamam'ın her zaman yanında olduğunu belirtti.

Başkan Acar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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