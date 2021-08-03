BAKAN YARDIMCISI SUVER ZARARLAR EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK
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BAKAN YARDIMCISI SUVER ZARARLAR EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'ın Gürpınar ilçesinde selden etkilenen mahalleleri gezdi, zararın en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'ın Gürpınar ilçesinde selden etkilenen mahalleleri gezdi, zararın en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile selden etkilenen Gürpınar ilçesine bağlı Erkaldı ve Bozyiğit mahallerine gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bozyiğit Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Suver, selden kaynaklanan zararların giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle oluşan sel felaketlerinin Türkiye'de de görüldüğünü belirten Suver, Güzel Van ilimizde de sel meydana geldi. Seden etkilenen vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatlarıyla ülkemizin her köşesinde nerede felaket varsa devletimiz tüm kurumlarıyla, yetkilileriyle oradadır. Dün de bugün de buradayız. Felaket yerlerini ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını yerinde gördük. Muhtarlarımızla afetzedelerimizle bir arada olduk dertlerini dinledik dedi.

Bölgede incelemelerin ve durum tespitlerinin sürdüğünü belirten Suver, Afete maruz kalmış mekanların tespitleri yapılıyor. En kısa zamanda bu zararlar giderilecek. Tüm köylerimiz, yerleşim yerlerimiz, şehirlerimiz daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir hale getirilecektir. Halkımızın hiçbir kuşkusu olmasın. Ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz güçlüdür. Bütün sorunların üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte ne söz verdiyse, o sözleri nasıl yerine getirdiyse bugün de verilen sözler mutlaka yerine getirilecektir. Hiçbir provokasyona, fitneye, fitne söylentilere kulak asmamak lazım. Bugün birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Milletle, devletle birlik olma zamanıdır. Bu birliktelikle tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Başta Vanlılarımız olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun diyorum dedi.

Daha sonra Hoşap Mahallesi'ne uğrayan Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler Başkale ilçesine geçti.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER VAN, (DHA)-

BAKAN YARDIMCISI SUVER ZARARLAR EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK
BAKAN YARDIMCISI SUVER ZARARLAR EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK
BAKAN YARDIMCISI SUVER ZARARLAR EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK
BAKAN YARDIMCISI SUVER ZARARLAR EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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