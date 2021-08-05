Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti
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Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Politika

Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Van esnafını ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

VAN - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Van esnafını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Elite World Van Otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşmaları' toplantısı katıldı ve ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Nebati, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İkram Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşliğinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Burada iş yeri sahipleriyle görüşen Nebati, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini ve ayrıca aşı olmalarını istedi.

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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