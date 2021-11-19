Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nı Avrupa'nın geleceğine ve ortak geleceğimize yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Kaymakcı ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Başkanlığında Erasmus+ kapsamında Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim görmüş gençlerle bir araya geldi.

Toplantının başında konuşan Kaymakcı, AB Başkanlığının Türkiye'yi AB üyeliğine hazırlayan kurum ve "Türkiye'de siyasi reformların mutfağı" olduğunu söyledi.

Başkanlığın görevleri arasında 35 fasılda Türkiye'yi AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmenin olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Başkanlık bünyesinde bir genel müdürlüğün AB ile mali iş birliği ve birlik programlarını yürüttüğünü anlattı.

Kaymakcı, AB Başkanlığının bir diğer çalışma alanının da iletişim olduğuna işaret ederek, "AB'nin ne olduğunu ve ne olmadığını Türklere anlatıyoruz. Aynı zamanda AB ülkelerine ve kurumlarına, Türkiye'nin ve Türkiye'nin AB üyeliğinin ne olup olmadığını anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu alanlarda AB Türkiye Delegasyonu ile yakın çalışma yürüttüklerini aktaran Kaymakcı, "Ufkumuz, Avrupa. Dolayısıyla tek bir ekip gibi çalışıyoruz." dedi.

Kaymakcı, bugünkü toplantının mali iş birliği ve birlik programları vesilesiyle düzenlendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2004'ten bu yana 850 bin civarında Türkiye ve diğer Avrupa vatandaşı bu programlara dahil oldu. Türkiye, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma programında en fazla başvuru alan ülke. Diğer Avrupa ülkeleri öğrencileri için Erasmus'a veya diğer Avrupa Dayanışma Programı'na alternatif programlar olabilir. Ama Türk öğrencileri için Erasmus çok önemli bir program. Avrupa Dayanışma Programı da öyle."

Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı'nın çok önemli ve değerli olduğunu belirten Kaymakcı, "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nı Avrupa'nın geleceğine ve ortak geleceğimize yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Kaymakcı, Avrupalı öğrencilerin bir diğer Avrupa ülkesine kolayca gidebildiğini örnek vererek Türk öğrencilerin ise değişim programlarına katılabilmek için vize ve diploma denkliği gibi birçok sorunla karşılaştığına dikkati çekti.

Bu programlar sayesinde gençlerin, öğretmenlerin, çırak ve kalfaların hem kişisel gelişim açısından ilerlediğini hem de başka kültür ve inançları tanıdığını belirten Kaymakcı bu süreçte Türkiye'nin de başka kültür ve inançlara tanıtıldığını kaydetti.

"(AB programları) İş birliğinin devam etmesini sağlayan yakıt gibi düşünülebiliriz"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas da Ankara'da şimdiye kadar yürüttüğü faydalı ve yapıcı temaslarda "zihninin meşgul olduğunu", öğrencilerle bir araya geldiği ve "kalbini meşgul eden" bu toplantıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Schinas, AB'ye katılım sürecinin hizmet, para, gümrük, tarım ürünlerinin ötesinde insanlarla ilgili olduğunu aktararak, "AB'nin insan odaklı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. İlişkilerde insandan insana kurulan bağ, en az tüm bu konular kadar önemlidir, belki daha da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erasmus+ ve Ufuk Programları gibi programlar vesilesiyle bir araya gelindiğini belirten Schinas, "Aslında bu programlar aramızdaki iş birliğinin devam etmesini sağlayan yakıt gibi düşünülebilir." dedi.

Schinas, Bakan Yardımcısı Kaymakcı'ya Türkiye-AB ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Ortak bir şeyi de paylaşıyoruz. Her ikimiz de Brugge'daki Avrupa Kolejinden mezunuz. Bundan dolayı her ikimiz de Avrupa'yı bir teori olarak değil akademik deneyimi yaşayarak ele alıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere bu programlara katılarak bir dizi değer ve ilkenin parçası haline geldiklerini söyleyen Schinas, "Sayın Kaymakcı'yla şu konuda tamamen hemfikirim; katılım sürecinde olan ülkelerden ya da üçüncü ülkelerden bu programlara katılıma izin var. Ancak pratikte vize gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar, bu hiç adil değil." ifadesini kullandı.

Schinas, öğrencilerin vize konusuna ilişkin sorunlarını, Türkiye'de bulunan AB ülkelerinin büyükelçileriyle yapacağı toplantıda gündeme getireceğini bildirdi.