Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti
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Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Kavaklıoğlu, cenaze töreninin ardından Nevşehir Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun ziyaretine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da eşlik etti.

Ziyarette Başkan Savran, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'na Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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