Bakan Yardımcısı Güven'den Vali Gül'e Ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Güven, Vali Gül'e ziyarette bulundu.

Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güven'e kentteki sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'in hızla geliştiğini belirten Gül, "Gaziantep, hızla gelişen ve ilerleyen bir sanayi ve ticaret şehri olmasının yanında yapımına devam eden şehir hastanesi ile sağlık alanında da bölgenin cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.