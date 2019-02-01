Bakan Yardımcısı Erdil: "Siyasal şiddeti engellemek bizim ödevimiz"

AMASYA - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Ülkemizin bazı bölgelerinde birtakım oluşumlar, bunları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar. Hatta siyasi parti adı altında siyasal şiddet ve terör üretiliyor. Seçim ve seçim iklimi, seçim ortamı maniple ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek bizim ödevimizdir" dedi.

İZDES toplantısı için geldiği Amasya'da Vali Dr. Osman Varol ve beraberindeki yöneticilerle yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamasında 31 Mart seçimleri sürecinin güven içerisinde olmasına güvenlik güçlerinin yasal olarak katkı sağlamak zorunda olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Erdil, "Bu istikamette her türlü şiddet ve güvenliği bozucu olayları yakın takip edecekler. Siyasal şiddette dahil. Ülkemizin bazı bölgelerinde birtakım oluşumlar, bunları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar. Hatta siyasi parti adı altında siyasal şiddet ve terör üretiliyor. Seçim ve seçim iklimi, seçim ortamı maniple ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek bizim ödevimizdir" diye konuştu.

Yaklaşık 200 yıldır seçimlerin gerçekleştirildiği Türkiye'nin seçim yapma deneyimine ve alt yapısına sahip olduğunu anlatan Erdil, "Hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır. Çok seçim yapıyor. Seçimle iradeler oluşturuluyor. Yönetim iradesi, hükümet iradesi, yerel yönetim iradesi seçimle oluyor ve seçimler tartışmasız çok güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

İZDES kapsamında illerdeki çalışmaları değerlendirdiklerine değinen Erdil'in temaslarına Jandarma Genel Komutanlığından Tuğgeneral Abdullah Koçum, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Eker, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Recep İnce ile AFAD Daire Başkanı Mustafa Esin de katıldı.

Kaynak: İHA