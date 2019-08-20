Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
20.08.2019 16:22
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması
Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Kaynak: AA