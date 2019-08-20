Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

20.08.2019 16:22
Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması
Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Kaynak: AA
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