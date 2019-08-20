Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

20.08.2019 16:22

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması

Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Kaynak: AA