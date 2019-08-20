Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Prof. Dr. Vahdettin Engin'in konuşması Haldun Lengerlioğlu'nun konuşması Erhan Ör'ün konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
20.08.2019 15:11
Prof. Dr. Vahdettin Engin'in konuşması
Haldun Lengerlioğlu'nun konuşması
Erhan Ör'ün konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Kaynak: AA