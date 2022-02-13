Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler
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Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

AA, Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

KARABÜK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak merkezinde incelemelerde bulunan Alpaslan, tesis hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi aldı.

Alpaslan, kayak yapmaya gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaretinde, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Kayak Merkezi, Coşkun Güven, Karabük, Turizm, Kültür Sanat, Haberler

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