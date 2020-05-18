Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Instagram'da soruları yanıtladı Açıklaması
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Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Instagram'da soruları yanıtladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bisse Group tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Instagram'dan düzenlenen "Burcu Esmersoy ile 10 Dakika" başlıklı programa konuk oldu.

Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Instagram'da soruları yanıtladı Açıklaması
18.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:40

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bisse Group tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Instagram'dan düzenlenen "Burcu Esmersoy ile 10 Dakika" başlıklı programa konuk oldu.

Demircan, canlı gerçekleştirilen yayında, yayına katılan takipçilerin koronavirüs döneminde yapılan çalışmalara dair sorularını yanıtladı.

Bakanlık olarak bu ay sonunda yeni normallerin başlatılması hedefinde olduklarını belirten Demircan, "Aslında adım adım her şey şu anda tartışılıyor. Bir yandan kurum içi yeni normallerde, mesela dijital alan başta olmak üzere acaba halkla teması nasıl yapacağız, sertifikasyonu nasıl yaparız, hijyen kurallarını nereye getiririz gibi iç tartışmalarımızı çok yapıyoruz." dedi.

"Bu süreçte gördük ki e-kitap Türkiye'de istenilen süreçte değilmiş"

Demircan, koronavirüs salgını döneminden önce kütüphanelerin gençler tarafından oldukça yoğun kullanıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kütüphaneler bir süre sonra tekrar hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla açılacak. Bu arada kitap kütüphanenin olmazsa olmazı ve bu süreçte gördük ki e-kitap Türkiye'de istenilen süreçte değilmiş. Her 100 kitaptan 2, 3 tanesi e-kitap formatında. Çünkü yayıncı eseri e-kitaba aktardığında 'herkese yayılır, para kazanamam' duygusuyla dijitalleştirmiyor. Bakanlık olarak biz de kendi elimizdeki kitaplarla beraber yayıncının kitabını e-kitaba çevirip, yayılmasını engelleyecek ama satışına imkan sağlayacak bir düzenleme, yatırım yapıyoruz. Acaba e-kitap üzerinden yeni bir pazar oluşturabilir miyiz, ayrıca çalıştayları dijital olarak yapabilir miyiz diye de bir çalışmamız var."

Bu dönemde sesli kitap üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ahmet Misbah Demircan, "Bu süreçten sonra dijitalsiz bir dünya düşünemiyorum. Artık dijital alan hem ticarette hem sosyalleşmede hem pazarlamada hayatımızın olmazsa olmazı bundan hiç kimse geri gitmez. Ama dengeyi kurmak lazım." diye konuştu.

"Yeni normalimizde hem herkes kontrollü olacak hem de hayat devam edecek"

Demircan, Sağlık Bakanı başta olmak üzere Türkiye'de tüm sağlık çalışanlarının süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydederek, turizm konusunda da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu alandan gelmesinden dolayı çok titiz bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

"Yaklaşık 10 gündür bütün ülkelerin bakanlarını bizzat kendisi arayarak, 'uçuşları ne zaman açabiliriz?' diye... Bir yandan Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile sürekli ne yapacağımız görüşülüyor." diyen Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan da bizim turizm sektöründe doğrudan 2, dolaylı olarak 4 milyon çalışanımız var. Ailelerine de baktığımızda Türkiye'de hiç yoktan 10 milyon insan turizmden geçiniyor. Büyük bir kitlenin bize baktığının çok farkındayız. Dolayısıyla Antalya, Ege sahilleri, tesisler ciddi bir ekonominin lokomotifi. Bu anlamda önce ülkeleri seçmek istiyoruz. Uzak Doğu'da ülkeler daha disiplinli, daha hijyeni oturtmuş ve bunlar havalanına geldiğimizde ölçümlerini, testlerini yapabilir miyiz, hadi ıskaladık tesislere geldiklerinde yine ölçüm yapabilir miyiz buna bakacağız."

Demircan, sözlerini, "Yani yeni normalimizde hem herkes kontrollü olacak hem de hayat devam edecek. Çünkü oturduğunuz yerde üretmeden, tüketmek de bir yere kadar. Dolayısıyla iki dengeyi korumak suretiyle işleri böyle yürüteceğiz." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Manşet

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