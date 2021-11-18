Bakan Yanık: "Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığının himayelerinde, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nda konuştu. (2)