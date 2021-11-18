Bakan Yanık: "Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz" - Haberler
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Bakan Yanık: "Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığının himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nda konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığının himayelerinde, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nda konuştu. (2)

Bakan Yanık: Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz

Bakan Yanık: Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz

Bakan Yanık: Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz

Bakan Yanık: Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz

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AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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