Bakan Yanık: "Güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına dikkat ediyoruz"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığının himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nda konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığının himayelerinde, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nda konuştu. (2)