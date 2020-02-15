Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır (2)
VALİ BEKTAŞ'IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın annesi Asiye Bektaş'ın cenazesine katıldı.
VALİ BEKTAŞ'IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın annesi Asiye Bektaş'ın cenazesine katıldı. Ali İbni Ömer Tonya Merkez Camii'nin yanındaki meydanda düzenlenen törende Varank, Erdoğan Bektaş ve aile yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Asiye Bektaş'ın cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Ortamahalle'deki aile kabristanlığına defnedildi.