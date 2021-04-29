Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi
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Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu, konunun uzmanı isimlere sitem etti. Varank, "Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları 'aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer' diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile 'Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz' dedi. İsmini de verelim Osman Erganiş Hocamız" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk TV'de Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bakan Varank yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktayı da paylaştı.

Yerli aşı çalışmaları konusunda bazı uzman isimlere sitem eden Bakan Varank, "30 Ocak 2020'de Türkiye'de ilaç ve aşı alanında çalışan hocalarımızı Bakanlıkta topladım. "Bir aşı geliştirme, ilaç geliştirme çalışması yapabilir miyiz?" diye bir toplantı gerçekleştirdik. Hocalarımızın bir kısmı çok cesur, bir kısmı ürkek konuştular. Bugünlerde televizyonlara çıkan hocalarımızdan bazıları 'Aşı geliştirmek 5-6 yıl sürer', bazı hocalarımız da 'Sayın bakanım Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız, altyapı var. Aşı geliştirebiliriz. Yeter ki, siz bize destek verin.' O günkü toplantıda ismini de verelim Osman Erganiş hocamız inaktif aşı çalışması yapıyor, Ankara'da faz çalışması yapıyor. 'Bize güvenin biz bu işi yaparız, hatta sizin gözünüz önünde ilk aşıya ben gönüllü olacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, televizyona çıkan uzmanlardan bir kişi hariç hepsine sitem etti
Prof. Dr. Osman Erganiş

"BENİM DE GÖNÜLLÜ OLDUĞUM İNAKTİF AŞI ÇALIŞMASI VAR"

Bakan Varank, "Bu hocalarımız ilk çalışmalarını preklinik dediğimiz laboratuvarlarda bu aşıyı geliştirmek üzere yapıyorlar. Daha sonra insan denemelerine geçebiliyorsunuz. Biz ikinci bir toplantıyı gerçekleştirdik ve Kovid-19 Türkiye Platformu'nu kurduk. Biz hocalarımıza 'gelin bu Kovid-19'a karşı aşı ise aşı ilaç ise ilaç geliştirelim, ama 1 senede netice alalım. Biz devlet ve hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz' dedik. O gün itibarıyla 7 farklı aşı geliştirme çalışması başladı. Bunun yanında sizi tedavi edecek ilaçları geliştirme çalışmaları var. Kovid-19 Türkiye Platformu'nda 7 farklı aşı çalışması yapıyoruz. Dünyada 4 ülkede klinik çalışmalarına geçmiş benim de gönüllü olduğum inaktif aşı çalışması var. Rusların çalıştığı teknolojilerle 7 farklı çalışmamız devam ediyor. Bunlardan iki tanesi; yani VLP aşısı insan denemelerine başladı. İnaktif aşıda da Osman Erganiş hocamız insan denemelerine yeni başladı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde desteklenen çalışmalar var. Kayseri'de faz 2 çalışmasının sonuna gelmiş durumdalar. Geç kaldık mı? Açık yüreklilikle söylemek lazım. Türkiye'de en son aşı 1998 yılında üretilmiş. Hıfzıssıhha dediğimiz tesislerde üretilmiş. Daha sonra üretilmemiş" diye konuştu.

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi
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