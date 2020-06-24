Bakan Varank: SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti
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Bakan Varank: SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yeraltındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini duyurdu.

Bakan Varank: SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti
24.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:58

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yeraltındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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