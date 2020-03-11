Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı
Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni İmzaların atılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması Prof. Dr.
11.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:08
Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni
İmzaların atılması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması
Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Davut Doğan'ın tokalaşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Bakanlıkta imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.
Kaynak: AA
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