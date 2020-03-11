Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni İmzaların atılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması Prof. Dr.

Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni

İmzaların atılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Davut Doğan'ın tokalaşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Bakanlıkta imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.

Kaynak: AA