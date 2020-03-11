Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı - Haber
Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Mustafa Varank, Güncel

Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı

Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni İmzaların atılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması Prof. Dr.

11.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:08
Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı

Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni

İmzaların atılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Davut Doğan'ın tokalaşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Bakanlıkta imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.

Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor Haber
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Demet Akalın Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:18:56. #1.15#