Bakan Varank, "Halavet Jelatin Fabrikası Açılış Töreni"ne katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK aracılığıyla yenilenebilir jelatin ve protein üretimi başta olmak üzere gıda sektöründe 100 projeye 55 milyon lira destek verdik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK aracılığıyla yenilenebilir jelatin ve protein üretimi başta olmak üzere gıda sektöründe 100 projeye 55 milyon lira destek verdik." dedi.

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki "Halavet Jelatin Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşan Bakan Varank, dün açıklanan üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran'da 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 oranına yükseldiğini söyledi.

Mustafa Varank, tüm neticelerin oturarak değil çalışarak elde edildiğini, göreve geldikleri günden beri politikalarını "sanayicimizin, girişimcimizin nasıl daha fazla yanında olabiliriz, bu ülkenin katma değerli üretimini nasıl yükseltiriz" derdiyle şekillendirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında ve "Onbirinci Kalkınma Planı" hedefleri doğrultusunda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini hazırladıklarını aktaran Varank, "Bilhassa orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimini Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması noktasında bir anahtar olarak görüyoruz. Bu bağlamda gıda, kozmetik, ilaç, boya ve sağlık sektörlerinde pazar payı giderek artan jelatinin yerli üretimi, ülkemizde önemli bir boşluğu dolduruyor." diye konuştu.

Varank, bu alanda, 2027 yılına kadar çok ciddi bir talep artışı beklendiğini, jelatin kullanımında dünya genelinde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir talep oluşmasının ileriki dönemde ön görüldüğünü belirtti.

Bu sektördeki lider firmaların genel olarak Avrupa olduğunu dile getiren Varank, ancak Avrupa'daki bu firmaların üretim süreçlerinde maalesef domuz mamülleri ve derisi kullanıldığını vurguladı.

"Helal sertifikalı sığır atıklarını kullanmamız bizi öne geçirecek"

Bu noktada helal sertifikasıyla sığır derisinden üretim yapan Halavet Gıda gibi firmaların büyük bir avantaja sahip olduğunu işaret eden Varank, "Özellikle Müslüman ülkelere yapılan ihracatta Türk Standartları Enstitümüz tarafından verilen helal sertifikalı sığır atıklarını kullanmamız bizi öne geçirecek. Diğer bir avantajımız da Avrupa'nın bu alanda en büyük tüketicilerden biri olması. Pazar hemen yanıbaşımızda, stratejik konumumuz sayesinde bu alanda da Avrupa'ya satış yapma anlamında önemli bir üstünlük yakalayabiliriz. " ifadesini kullandı.

Varank, Türkiye'nin jelatin ihracatı 2015-2019'da toplamda yaklaşık 205 bin ton olarak gerçekleştiğini, burada ümit verici olanın da bu 5 yıllık süreçte ihracatın kademeli olarak artması hususu olduğunu ancak fotoğrafın geneline bakıldığında bu rakamların hala yeterli olmadığını gördüklerini kaydetti.

Geçen yılın rakamlarına göre Dünyada 2 milyar dolarlık jelatin ihracatı yapıldığını ve Türkiye'nin 46 milyon dolar ile bu ihracattan yalnızca yüzde 2,3'lük bir pay alabildiğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Şüphesiz yeni yatırımlarla ve daha fazla katma değer oluşturarak bu miktar daha da yukarılara çekmeye çalışacağız. Bunun için kamu, üniversite, özel sektör ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hem jelatin üretimine hem de bir bütün olarak gıda sektörüne kapsamlı Bakanlık olarak teşvikler veriyoruz. Jelatin üretimini orta-yüksek teknolojili yatırımlar kapsamına aldık; 4. bölge desteklerimizden faydalandırıyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla yenilenebilir jelatin ve protein üretimi başta olmak üzere gıda sektöründe 100 projeye şimdiye kadar 55 milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünde, katma değerli üretim ve teknoloji transferi konularında Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. İnşallah kamu, üniversite ve özel sektör arasında yaşanan bu güç birliği ile büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim altyapımıza kazandırıyoruz"

Mustafa Varank, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de katmadeğerli yerli üretimle Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler grubuna sokmakta kararlı olduklarını bildirdi.

Teknolojik dönüşüm sürecinde yetişmiş insanın kaynağının en önemli husus olduğunu ifade eden Varank, "Bu manada bizim gençlerimizin de potansiyeli çok yüksek. Fırsat verildiğinde, yol gösterildiğinde inanılmaz işlere imza atabiliyorlar. Daha dün ülkemizin yeni bir 'unicorn'u biz onlara 'Turcorn' diyoruz, yani milyar dolar değerlemenin üstüne çıkan bir oyun şirketimiz ilan edildi. Bunlar gençlerimizin başarısı, bu manada insana yatırım yapmayı çok önemsiyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu manada bu geçlerimizi yetiştirebileceğimiz TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bilgi ve teknoloji üretimi ile ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimiz, TUBİTAK Fen Lisesi'nin giriş sınavı başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirler. Geleceğin bilim insanları arasında yer almak isteyen tüm geçlerimizi ve ailelerini, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuru yapmaya davet ediyorum. İnşallah orada yetiştireceğimiz bilim insanlarımız ileride en güçlü Nobel adaylaımız olacak, ben buna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Varank, son 19 yıldır her alanda sanayicinin üreticinin, emekçilerin yanında yer aldıklarını, Türkiye'nin dört bir yanında çarklar dönsün, istihdam oluşsun diye büyük bir gayretin içinde olduklarını söyledi.

Gerede'de önemli bir sanayi birikimi olduğunu kaydeden Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşte bugün bizlere ev sahipliği yapan Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nin 2003 yılında altyapısı, 2016 yılında da eksik kalan imalatları bakanlığımız desteğiyle tamamlandı. Proje için bugüne kadar yaklaşık 27 milyon liralık kredi kullandık. Bu bölgede yer alan 38 adet sanayi parselinin tamamı sanayicilerimize tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 20 parselde bin kişilik istihdam sağlandı, diğer parsellerde de inşaatlar devam ediyor. Gerede ilçemizin diğer OSB'si olan Gerede Deri OSB'nin Arıtma Tesisi'nin ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik, şu anda yapımı sürüyor. Gerede bu manada önemli bir potansiyale sahip. Burada SAvumna Sanayimizin önemli firmalarından biri ASSA'nın da önemli bir yatırımı olacak. Rahmetli Erbakan hocamızın açtığı Gerkonsan'ı İnşallah tekrar sanayimize kazandıracağız. Orada da yatırım çalışmaları devam ediyor. Projeye ait depolama tesisi yapım işi de bu yıl içinde tamamlanacak. Gerede bizden ne talep ettiyse yerine getirdik, bundan sonra da Gerede'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

Programa, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan yardımcısı Fatih Metin, Kazakistan Büyükelçisi....., Halavet İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından fabrikayı gezen Varank, kennten ayırldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler