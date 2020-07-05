Bakan Varank: Anadolu gemisi, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak
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Bakan Varank: Anadolu gemisi, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı gemi olan 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Varank: Anadolu gemisi, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak
05.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:54

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı gemi olan 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu. Varank, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak" dedi.

Bakan Varank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Varank, savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının artmasına katkı sağlayacak ve ana görevi, kuvvet aktarımı ve amfibi harekat olacak Anadolu'nun inşa edildiği tersaneyi ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

'HIZLI İLERLİYOR'Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağına dikkat çeken Varank, "Gemi milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüze yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabilecek. ANADOLU Projesi'nde yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunuyor. Yerli katkı taahhüdünün üçte birlik kısmının KOBİ taahhüdü olması sebebiyle yurt içindeki KOBİ'ler ve tedarikçiler de projede kritik bir rol oynuyor. Taktik sınıfı İHA'ların bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkması mümkün olabilecek. Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor" dedi.İlk geminin tasarımının yabancı olduğunu kaydeden Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM projesiyle savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" ifadelerini kullandı.30 HAVA ARACI TAŞIYABİLECEK58 metre yüksekliğindeki Anadolu'da, bin 880 metrekare hafif araç güvertesi, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangar yer alıyor. Gemi, görev grup gereksinimlerine bağlı olarak, dikey iniş-kalkış yapabilen 6 savaş uçağı, 4 ATAK helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 insansız hava aracı gibi, 30 adet hava aracını taşıyabilme kapasitesine sahip bulunuyor. Anadolu, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara katılabilecek. Envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak. Uçuş güvertesinin baş tarafında, uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak.GELECEK YIL TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Gemi üzerinde 1 adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek. Anadolu'nun Komuta Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat ve Silah Sistemleri Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından tedarik edildi. Savaş Yönetim Sistemi (GENESIS-ADVENT), Radar Elektronik Taarruz ve Karşı Tedbirleri Sistemlerini içeren Elektronik Harp Suiti, Kızıl Ötesi İz Takip Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Torpido Karşı Aldatma Sistemi gibi sistemler milli olarak geliştirilirken, test ve tecrübeleri tamamlanan tüm sistemlerin entegrasyon ve montajları başladı. İnşa başlangıç töreni 30 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu, ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülmüş, akabinde sevk sistemi montajlarının yapılması için, havuza alınmıştı. Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin, 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri başladı. Liman ve deniz testlerinin tamamlanmasının ardından, Anadolu'nun gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.


Kaynak: DHA

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