Bakan Soylu, zırhlı aracın çarpması sonucu çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu
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Bakan Soylu, zırhlı aracın çarpması sonucu çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Soylu, zırhlı aracın çarpması sonucu çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.

Baba Salim ve anne Nazife Miroğlu ile görüşen Soylu, aile fertlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, Miraç Miroğlu için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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Bakan Soylu, zırhlı aracın çarpması sonucu çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu - Haberler
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