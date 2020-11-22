Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti

22.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:02

Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Geçitli ve Akkuş köylerinde yayla meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin barış yemeğine katılmak için Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine geçti. Burada ilçe esnafını gezen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

İlgili Haberler

Bakan Soylu'nun Yüksekova isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim
Bakan Soylu'nun Yüksekova isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim
Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti
Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti
Başkan Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Cansu Dere Öykü Karayel Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Rusya Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 19:02:09. #1.15#
title