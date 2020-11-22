Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti

Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.