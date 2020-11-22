Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
22.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:02
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Soylu Yüksekova esnafını ziyaret etti
HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Geçitli ve Akkuş köylerinde yayla meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin barış yemeğine katılmak için Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine geçti. Burada ilçe esnafını gezen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK