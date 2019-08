Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı

09.08.2019 18:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemiyle 81 ile hazır bekleyen ve trafik denetimlerinin sürdürüldüğü noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, daire başkanları ilgili müdürler eşliğinde 81 ilde trafik denetimlerinin sürdüğü kritik noktalara, video konferans yöntemi ile bağlanılarak bilgi alındı. Edirne Kapıkule'den başlanılan video konferansla, Türkiye'nin dört bir yanına canlı bağlantı yapıldı. Havacılık Dairesi Başkanlığı'na ait helikopterler an be an havadan aldığı görüntüleri merkeze iletti. Bakan Soylu, günlük 7 bin trafik ekibinin görev alacağı bayram boyunca, polis başmüfettişleri, jandarma birimlerinin sahada olacağı bilgisini verdi. Tüm yönetim kademesinin de mesaide olacağı ve gelişmeleri saniye saniye takip edecekleri bilgisini verdi. Soylu, konferans görüşmelerinde bölgede bulunan müdürlere emniyet kemeri uygulamasının eksiksiz yerine getirilmesi talimatını verdi. Görevli trafik birimlerinin sürücülere uykusuz kalmamaları konusunda bilgilendirmeler yapılması ve can tünelleri denilen bilgilendirme alanlarında eğitimler verilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Bakan Soylu, trafik personeline yönelik, "Sürücülerin, vakit kaybetmeyi düşünüp, varacakları noktalara bir-iki saat kala daha fazla gaza basmaları büyük felaket getirir. Bu noktada polisimizin, trafik görevlimizin görevi büyük, sürücüleri tembih edecekler. Üzerinize büyük yük düşüyor Allah kolaylık versin" dedi. Bakan Soylu, video konferansın sonunda, Kurban Bayram'ının az kazayla ve az acıyla bitmesi temennisinde bulundu. Soylu, toplantı sonunda salonunda bulunan daire başkanları ile tek tek selamlaşarak bayram dileklerini iletti.

Kaynak: İHA