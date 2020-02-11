Bakan Soylu ve Kurum, tarihi Harput Mahallesi'nde incelemede bulundu

11.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:10

Depremin ilk gününden itibaren Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarihi Harput Mahallesi'nde incelemede bulundu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sahada çalışmaları sürüyor. Gün boyu her iki bakan da hem yapılması gereken toplantılara katılıyor hem de sahada depremin yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalar yürütüyor.

Bakanlar, kentteki bazı bölgelerde bugün yaptıkları incelemelerin ardından tarihi Harput Mahallesi'nde bir araya geldi. Bakanlar, Pisa kulesinden bile eğik olan eğri minaresi ile dikkat çeken Ulucami ile Şefik Gül Kültür Evi'nde incelemede bulundu.

Bakanlara Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ilgililer eşlik etti.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA