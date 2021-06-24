Bakan Soylu, Şenyayla Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptı (2)

'BİR ZAMANLAR, ŞENYAYLA'YA GÖTÜRÜRÜZ' DİYE TEHDİT EDERLERDİ'Muş Şenyayla Üs Bölgesi'nde basına kapalı yapılan güvenlik toplantısına başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı.