Bakan Soylu, Şenyayla Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu, Şenyayla Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptı (2)

Bakan Soylu, Şenyayla Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptı (2)
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

'BİR ZAMANLAR, ŞENYAYLA'YA GÖTÜRÜRÜZ' DİYE TEHDİT EDERLERDİ'Muş Şenyayla Üs Bölgesi'nde basına kapalı yapılan güvenlik toplantısına başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

'BİR ZAMANLAR, ŞENYAYLA'YA GÖTÜRÜRÜZ' DİYE TEHDİT EDERLERDİ'

Muş Şenyayla Üs Bölgesi'nde basına kapalı yapılan güvenlik toplantısına başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Soylu, toplantıdan fotoğraflara da yer verdiği mesajında, "Bir zamanlar Muş'ta, vatandaşımızı Şenyayla'ya götürürüz diye tehdit ederlerdi. Şimdi Muş Şenyayla'nın göbeğinde, Şenyayla Üs Bölgesi'nde Muş Güvenlik Toplantısı'ndayız. Allah'a hamolsun" ifadesini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu, Şenyayla Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 16:43:00. #1.13#

title