Bakan Soylu, selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu, selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybeden Yasemin Özdemir'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

03.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybeden Yasemin Özdemir'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Soylu, selin hasara yol açtığı Tirebolu ilçesine bağlı Aşağıboynuyoğun köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi alan Soylu, yetkililere, vatandaşların talepleri üzerine bazı talimatlar verdi.

Soylu, daha sonra sel sularına kapılarak vefat eden Yasemin Özdemir'in aynı köydeki evini ziyaret etti.

Yasemin Özdemir'in eşi Ali Özdemir'e ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, çocukları Muhammed ve Eren Özdemir'le de görüştü.

Bakan Soylu, ayrıca ilçeye bağlı Eymür köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Wilma Elles Demet Şener Fatma Girik Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Erol Bulut Metin Oktay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Bakan Soylu, selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 18:17:32. #1.15#
title