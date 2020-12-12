Bakan Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP'liler masaları yumrukladı
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Bakan Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP'liler masaları yumrukladı

12.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çok yakın bir teröristin öldürüldüğü operasyonu anlattığı anlarda HDP'li milletvekilleri ses eylemine başladı. Elleriyle masaları yumruklayan HDP'liler, Soylu'nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

HDP'nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kurkut'un polislere 'Kendimi patlatacağım' dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını da paylaştı.

Bakan Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP'liler masaları yumrukladı

PKK ELEBAŞLARINA YAKIN TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONU ANLATTI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16'larla operasyon düzenlendiğini söyledi.

Bakan Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP'liler masaları yumrukladı

HDP'LİLER DUYMAK İSTEMEDİ

Bakan Soylu'nun Meclis'te PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatması üzerine HDP'li vekiller masalara vurup ses çıkararak eylem yaptı. HDP'liler, Soylu'nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.

Bakan Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP'liler masaları yumrukladı

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