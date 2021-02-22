Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor
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Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor

22.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:23
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özlem Zengin'e edilen çirkin saldırıyı kınadı. Soylu, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor" dedi.

Avukat Mert Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik çirkin ifadeler kullandı. Bu ifadelerin ardından Yaşar'a taraflı tarafsız her kesim tarafından tepki gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yaşar'ın kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.

Bakan Soylu, Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı: İnsanlık dışıdır, gereği yapılıyor

"İNSANLIK DIŞIDIR, AHLAKSIZLIKTIR"

Yaşar'a son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gösterdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı: İnsanlık dışıdır, gereği yapılıyor

HESABINI KORUMALI HALE GETİRDİ

Öte yandan Mert Yaşar kendisine gelen tepkilerin ardından açık olan sosyal medya hesabını korumalı hale getirdi.

Bakan Soylu, Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı: İnsanlık dışıdır, gereği yapılıyor

ALTUN: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma tepki gösterenler arasında yer aldı. Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı: İnsanlık dışıdır, gereği yapılıyor

BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL: GEREĞİ YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastları her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" dedi.

Bakan Soylu, Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı: İnsanlık dışıdır, gereği yapılıyor

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