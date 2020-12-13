Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı

13.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:07

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da 15 yıl önce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam'ın eşi Hilal Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütüne destek veren HDP'lilere sert çıkışından gurur ve onur duyduğunu belirterek, "İçişleri Bakanımızın konuşmasını sonuna kadar destekliyorum, bizi...

Diyarbakır'da 15 yıl önce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam'ın eşi Hilal Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütüne destek veren HDP'lilere sert çıkışından gurur ve onur duyduğunu belirterek, "İçişleri Bakanımızın konuşmasını sonuna kadar destekliyorum, bizi düşünen ve anlayan birilerinin olması çok gurur verici" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında HDP'lilere bölücü terör örgütü PKK'nın katlettiği şehitlerin fotoğrafını göstererek, "Bu çocukların hesabını vereceksiniz" diyerek şehit ve yakınlarının hakkını savundu. Bakan Soylu'nun HDP'lilere karşı bu çıkışına Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2005 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam'ın (28) Adana'daki eşi Hilal Çam destek verdi. Çam, eşinin 15 yıl önce şehit olduğunu, o sırada kendisinin matematik öğretmenliği bölümünde okuduğunu ancak psikolojisi bozulduğu için okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Şehit eşi, "O günden sonra çok zorluklar çektim. 2005 yılından bu yana hala psikiyatri tedavisi görüyorum. O dönemde üniversite öğrencisiydim ve bu sebepten dolayı okulumu bitiremedim. İçişleri Bakanımızın konuşmasını sonuna kadar destekliyorum, bizi düşünen ve anlayan birilerinin olması çok gurur verici" dedi.

Şehit eşi Hilal Çam şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalı ve hesabı sorulmalı çünkü bir kişinin şehit olmasıyla birçok kişinin sağlığı elden gidiyor, şehit olduktan sonra annesi, babası, eşi, çocukları ve en önemlisi Türk halkımızın onuruyla oynanıyor. Bu durumlarda bizi düşünen birilerinin olmasını saygıyla karşılıyorum. O videoyu izlediğimde duygulandım, sayın bakanımızın bu denli içten destek vermesi karşısında çok onur duydum. HDP'nin PKK'ya destek vermesini olumsuz karşılıyorum. Benim eşim de PKK şehidi, çatışmada şehit oldu ve hala kendimizi toparlayamadık. İnsanın dış görünümünün değişmesiyle kendini toparlaması aynı anlama gelmiyor. Yaşadıklarımızı hiçbir ilaç ve tedavi silemiyor, bunun vebalini kim ödeyecek." - ADANA

Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı
Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haber | Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Bakan Soylu: 'Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor'
Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor"
Antalya şehidini son yolculuğuna uğurladı
Antalya şehidini son yolculuğuna uğurladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Cemal Hünal Haluk Bilginer
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:11:17. #1.15#
title