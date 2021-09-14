İçişleri Bakanı Soylu, göreve yeni atanan mülkiye müfettişlerini kabul etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, göreve yeni atanan mülkiye müfettişlerini kabul etti

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, göreve yeni atanan mülkiye müfettişlerini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve yeni atanan mülkiye müfettişlerini kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve yeni atanan mülkiye müfettişlerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu, göreve yeni atanan 21 mülkiye müfettişini makamında kabul etti ve müfettişlere "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Devlet-millet hizmetinde yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade eden Soylu, 2015 başında 196 mülkiye müfettişi varken bu sayının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında 103'e indiğini hatırlattı.

FETÖ ile mücadele kapsamında mülkiye müfettişi sayısında yarı yarıya azalış olmasına rağmen Teftiş Kurulunun 2020'yi 3 bin 983 rapor ile tamamladığını belirten Soylu, "Son 3 yılda 74 mülkiye müfettişi ataması yaptık, bu atamayla ise 21 kişilik grup göreve başlayacak. Bu önemli değişime rağmen 2015'te 1464 rapor üreten Teftiş Kurulu 2020'yi 3 bin 983 rapor ile tamamladı. Dolayısıyla giderek artan bir iş yükü, büyük bir fedakarlıkla omuzlandı." ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın eskisi gibi olmadığını ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sorumluluklar daha fazla, riskler daha fazla ama buna karşın Türkiye'nin kapasitesi de gücü de daha fazla, her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu stratejik aklı daha fazla. İnşallah sizler de bu çerçeve içinde, bugüne kadar devlet hizmetinde edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi, kabiliyetlerinizi inşallah bu tablo içinde çok farklı bir noktaya taşımış olacaksınız. Ben bu vesileyle her birinize başarılar diliyorum. Bizim çok güzel bir duamız vardır, 'Allah utandırmasın' deriz. İşin özü de bana göre budur. Sorumluluklarımızda başarısız olmamak, milletimize ve Cenabıhak'ın huzurunda mahcup olmamak, bu işin özüdür. Ben sizlerin muvaffak olacağına, aziz milletimizin ve Cenabıhak'ın huzurunda yüzünüzün ak olacağına inanıyorum."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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