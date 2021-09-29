Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, "Programımız hakikaten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda ( Afad ) çok büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak TIR'ının AFAD'a teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törene katıldı. AFAD'da düzenlenen törende, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AFAD çalışanları ve belediyelerin arama kurtarma ekipleri yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, her afet sonrası afet içinde ve sonrasında yaptıkları faaliyetin özetini çıkardıklarını, hangi tecrübeler ile karşı karşıya kaldıklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, bazı kişilerin kendilerine 'Niye bağış topluyorsunuz?' şeklinde sözler söylendiğini belirterek, "İnsanlar yardım etmek istiyor. Telefon açıyor, diyor ki; 'Ben nasıl yardımcı olayım'. Bizim gelen bağışları koordine etme gibi sorumluğumuz var ama aynı zamanda yapılacak bağışları da yönlendirme gibi bir sorumluğumuz var. Şu anda 946 milyona ulaştı en son. Bugün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Memur-Sen yardım yapacak. Katar toplam 30 milyon dolar yardım yaptı. Kuveyt 5 milyon dolar AFAD'a, 5 milyon dolar Kızılay'a yardım yaptı" dedi.