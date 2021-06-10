Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbaev ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile makamında görüştü. Bakanlıkta resmi törenle karşılanan Kazakbaev, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. Soylu ile Kazakbaev, fotoğraf çekimi sonrası bir görüşme gerçekleştirdi.

(Ali Nargüner - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı