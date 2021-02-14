Bakan Soylu: Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta 13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesine tepki göstererek, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta 13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesine tepki göstererek, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı