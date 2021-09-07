Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi
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Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ile makamında bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ile makamında bir araya geldi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Hollanda Adalet ve Guvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus'u kabul ettti. Resmi törenle karşılanan Grapperhaus, daha sonra İçişleri Bakanı Soylu ile beraber şeref defterini imzaladı. Bakanlar, fotoğraf çekiminin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Soylu ile Grapperhaus'un sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konularında görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Görüntü dökümü:

- Resmi karşılama

- Şeref defteri imza

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Oğuzhan DEMİR/ANKARA,


Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir

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