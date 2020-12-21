Bakan Soylu'yu çıldırtan görüntüler! AB İçişleri Komiserini etiketleyip "Yunanistan'dan hesap sorun" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesine tepki gösterdi. AB İçişleri Komiseri Johansson'u paylaşımda etiketleyen Soylu, "Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Hesap sorulmayacak mı?" dedi.

19 Aralık'ta İzmir'in Foça ilçesindeki Aslan Burnu açıklarında, 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Yunanistan unsurlarınca darp edildiklerini, değerli eşyalarının alındığını söyledi. Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri dile getiren göçmenler, tam o esnada bir can salının patladığını ve denize düşen 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

"YUNANİSTAN'IN İNSANLIK DIŞI MUAMELELERİ ARTIK CİNAYETE DÖNÜŞÜYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşarak Yunanistan'a tepki gösterdi. Paylaşımında, AB İçişleri Komiseri Johansson'u etiketleyen Bakan Soylu, "Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor" dedi.

"BU CİNAYETLERİN HESABI SORULMAYACAK MI?"

Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'i de paylaşımında etiketleyen Soylu "Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.