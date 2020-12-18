Bakan Soylu, Göçmenler Günü'nü kutladı

Bakan Soylu, Göçmenler Günü'nü kutladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmeyle kalmamış insanlığıyla, eylemleriyle de medeniyetinin ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir"...

Bakan Soylu, Göçmenler Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Türkiye bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmeyle kalmamış insanlığıyla, eylemleriyle de medeniyetinin ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmeyle kalmamış insanlığıyla, eylemleriyle de medeniyetinin ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile Uluslarası Göçmenler Günü'nü kutladı.

Bakan Soylu yayınlanan videoda şu ifadelere yer verdi:

"Hz. Nuh'un gemisinden inip, hicretin kervanının develerine binen, atları ile Orta Asya'dan gelip, Anadolu'dan tahta bavullarla gelip Sirkeci Tren İstasyonu'ndan Avrupa'ya uğurladığımız, Şam'ın, Halep'in, Bağdat'ın, Kabil'in, Urumçi'nin kokusunu dünyaya taşıyan bu toprakların bu coğrafyanın çocukları, kıymetli dostlar hepinizi hürmet, sevgi ve muhabbetle selamlıyor, Uluslararası Göçmen Günü'nüzü tebrik ediyorum"

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dünyayı zaman zaman iki kefeli bir teraziye benzetirim. Bir kefesi Batı bir kefesi ise Doğu. Aslında gönül ister ki bu terazi hep dengede dursun. Ancak Batı, Afrika'dan Suriye'ye, Irak, Afganistan, Filistin, Uygur, Sincan'ı bu arada bizim ülkemize kadar kendisinden öte gördüğü dünyanın diğer bölgelerine hep bir şeyleri yakıştırmış, yaftalamış ve öyle bırakmış. Hem fakir hem hakir görmüş. Buraların medeniyetini, bilgisini, sevgisini hatta insanlarının teninin rengini hakir görmüş. Sadece petrolünün, madenini ve stratejik konumunu sevmiş. Sadece bunlara yatırım yapmış, sadece bunları ele geçirmeye çalışmış. İşte onun için bu terazinin kefesi bir türlü dengeye gelmiyor. İşte onun için adını duymadığımız Afrika ülkelerinin vatandaşlarıyla, Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ve başka ülkelerden insanları Ege'de aynı göçmen botunda yakalıyor ve ölümden kurtarıyoruz"

"Türkiye'yi ve Anadolu coğrafyasını kendi tarihi ile, medeniyet kökleri ile ve geleceği ile bütünleştiriyoruz"

1 milyondan fazla göçmenin hayatlarını normalde döndürdüklerini kaydeden Soylu, "Attıkları nifak tohumları ile yeşeren istikrarsızlık, fakirlik, terör ve şiddet insanın tarihi bir gerçeği olan göç hadisesine 21. Yüzyıl'da yeni ama dramatik bir ivme katmıştır. Türkiye bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmeyle kalmamış insanlığıyla, eylemleriyle de medeniyetinin ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir. İdlib'den Afrin'e, Azez'den Mare'ye, Cerablus'tan Resulayn'a kadar 8 bin 161 km kare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izni ile kalanlar hariçler barındırdığı toplam 4 milyon yabancıyı muhtemel bir zulüm ver ölümden kurtarmıştır. Ortaya koyulan bu gayret, bu fedakarlık, katlanılan maddi manevi faaliyetler, zaman zaman çekilen sıkıntılar sadece bizim dışımızdaki insanlar için değildir. Bunu yaparken aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, ilk andan itibaren ortaya koyduğu vizyon ve irade ile Türkiye'yi ve Anadolu coğrafyasını kendi tarihi ile, medeniyet kökleri ile ve geleceği ile bütünleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bu tavrımız bu coğrafyanın çocukları ile birlikte geleceğe doğru çıktığımız uzun ama doğru bir yolun yol arkadaşlığıdır"

Çıkılan yolun uzun ama doğru bir yol olduğunu belirten Soylu, "Tarih bugün yazmaktadır. Aynı dinden olsak da olmasak da, aynı coğrafyadan olsak da olmasak da bizim dinimizin öğrettiği, atalarımızın miras bıraktığı, bize milletimizin, insanlığımızın öğrettiği o anlayıştan sapmamak nedir? Dolaysıyla aslında bu tavrımız bu coğrafyanın çocukları ile birlikte geleceğe doğru çıktığımız uzun ama doğru bir yolun yol arkadaşlığıdır. Ben bu vesile ile Uluslararası Göçmenler Günü'nüzü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı