Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yollarda oluşan trafik nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın" dedi.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 6'ya yükseldiğini açıklandı. Depremin ardından yoğun trafik oluştu.

"TEK İHTİYACIMIZ YOL"

Deprem sonrası otoyollarda oluşan trafik sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerini kullandı.

VALİLİK'TEN GİRİŞ YASAĞI

İzmir Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, kente girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği duyuruldu.

TUNÇ SOYER: GECE 12'YE KADAR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den, "Araç trafiğinin azalması için gece 12'ye kadar toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Lütfen caddeleri boşaltalım" açıklaması geldi.