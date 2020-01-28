: Bakan Soylu: Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir

28.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği depremle ilgili bilgilendirme toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"TOPLAM YARDIM 44 MİLYON LİRA OLDU"

Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var. Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu.

"ESKİ EŞYA GÖNDERİLMESİN"

Yardımların tamamını AFAD eliyle koordine etmeye çalışıyoruz. Yardımlar geliyor, tasnif ediyoruz ve ilgili yerlere hemen göndermeye çalışıyoruz. Ancak özellikle ayni yardımlarla ilgili vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; eski şeylerin gönderilmemesini istirham ediyoruz. Bunu vatandaşlarımıza veremeyiz. Eski giysiler yollanıyor çünkü. Farklı malzemeler gönderiliyor. Bunları da elle işleyip dağıtmaya çalışıyoruız. Bizim isteğimiz; ısıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Özellikle tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var. Onun da üretimi Türkiye'de yok. Onu da bulunca bölgeye çekmeye çalışıyoruz.

ÇADIR UYARISI

Şehir hastanesi şantiyesinde, kolordu komutanlığında, spor tesislerimizde açık kapasite var. Her evin önüne çadır kurmaya çalışırsak bunu yönetmekte zorlanırız. İstirhamımız barınmaları bu toplu alanlarda sağlamak. Battalgazi'nin kırsal mahallelerini genel etkinlik alanı içine alıyoruz. Tarım Bakanlığımız ve STK'lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilerimize ulaşıyorlar. Onlara ahırlar yapmaya çalışıyorlar.

"MAHMUD VE AİLESİNİN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNE BAŞLADI."

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu