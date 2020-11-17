Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi
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Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi

17.11.2020 00:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 00:49
Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu. İncelemenin kendi onayı ile devreye girdiğini dile getiren Bakan Soylu,

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul projesine yönelik açıklamaları ve "Ya Kanal ya İstanbul'', ''Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?'' afişleri nedeniyle inceleme başlattı.

Söz konusu gelişmenin Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİM ONAYIMLA DEVREYE GİRDİ"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki Kanal İstanbul incelemesinin kendi onayı ile açıldığını söyleyen Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi, bugün sabah, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, bir televizyon programında söylemiş. Ben dinlemedim ama ilettiler. Siyasal stratejistler siyasal yorumcular farklı düşünebilirler. Şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı. Siyaset alanında olur. Bu bir tercihtir. Ama biz devlet idare ediyoruz. Kurallarla idare ediyoruz. Şöyle bir hakkımız yok: Görmeme, savurma, sinme... Kanunlar var kurallar var. İdarenin bütünlüğü ilkesi vardır." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Soylu'ya "Ekrem İmamoğlu, bu kaynakları Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı, Kanal İstanbul helal olsun, alkışlıyoruz diye harcasaydı yine suçlama yöneltecek miydiniz?" sorusunu yöneltti. Soylu, Altaylı'nın sorusuna "Aynen yöneltilirdi" yanıtını verdi.

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