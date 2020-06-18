Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
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Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Soylu'nun "Korona mı maske mi? Tercihim elbette maske." paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

18.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:42

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından korunmanın önemine vurgu yapmak için liderlerden maske paylaşımları geliyor. Salgınla mücadelede önemli bir aşama kaydeden Türkiye'de de kazanımların kaybedilmemesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sürekli olarak vurgulanan maske kullanımına bir destek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske kullanımının önemini vurgulamak için Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı

Bakan Soylu'nun paylaşımı binlerce beğeni alırken "Korona mı maske mi? Tercihim elbette maske." mesajını verdi.

Öte yandan maske kullanımının yaygınlaşması için İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanda da maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı

Güncel Manşet

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