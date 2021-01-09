Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere katılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında ağır sözler sarf etti. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır" dedi. Erdoğan da Kaftancıoğlu için "O zaten bir DHKP-C militanıdır" ifadesini kullanmıştı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından bir grup öğrenci ve öğretim üyesi rektörlük binası önünde eylem düzenledi. İlerleyen süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eylemlere katılan isimler arasında yer aldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELEMANIDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda eylemlere katılan Kaftancıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

ERDOĞAN DA SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

KAFTANCIOĞLU DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını belirtmişti.

Kaftancıoğlu, "Erdoğan'ın son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında "Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullanmıştı.