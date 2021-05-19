Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım
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Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım

Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Hain darbe girişimiyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bakan Soylu, "15 Temmuz'u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu. Amerikan Büyükelçileriyle görüşmem mesela, o hatayı bir kere yaptım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili Bakan Soylu, "102 yıl önce yine uluslararası saldırılara maruz kalmış ve buralardan alnının akıyla çıkmış, bizi köleleştirmeye çalıştıkları, bizi kısıtlamaya, yok etmeye çalıştıkları bir dönemden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları, o devrin bütün kahramanları kurtuluş mücadelesiyle bizim burada oturmamızı sağlayıverdi. Ama bir şey bitmedi, o gün emperyalistler hangi planları uyguluyorsa, bugün de emperyalistler aynı planlarını uyguluyor. Şunu söylemem gerekir; 100 yıldır bu saldırganlık devam ediyor ama bu saldırganlığın bir nirengi noktası daha var; Türkiye'yi yönetmemek, yönettirmemek, Türkiye'yi vesayetleri üzerinden istedikleri gibi idare edebilmek" şeklinde konuştu.

"TELAŞIN TEMEL SEBEBİ DE BU

Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadeleyle karşı karşıya, son 100 yıldır gayri nizami harp tekniklerinin bütün saldırılarıyla karşı karşıya. Yetmedi, 60 darbesi, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim, 15 Temmuz, en son amiraller bildirisi, bütün bunların tamamı demin söylediğim bu sistem. Bu sistemi iki şeyi tarumar etti; birincisi 15 Temmuz, biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu telaşın temel sebebi, bu ortaya çıkan sürecin temel sebebi tam da 60'da kurulan düzenin bu millet ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tasviyesine yönelik anlayış" dedi.

"O HATAYI BİR KERE YAPTIM"

Bakan Soylu, "15 Temmuz'u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu. Amerikan Büyükelçileriyle görüşmem mesela, o hatayı bir kere yaptım. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren veririm, çok net" ifadelerini kullandı.

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Servet Uzun
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