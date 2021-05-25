Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim
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Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim

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Mehmet Ağar'ın dayısı Yalçın Akçadağ'ın adamlarıyla DYP döneminde mücadele ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatım mücadeleyle geçti. Mehmet Ağar'ın dayısının adamları il başkanlığına girdi, silahlı çatışmalar yaşandı. Ben belimde silahla 3 ay geçirdim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde; Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"Reşat Hacı Fazlıoğlu'nu tanır mısınız? Bu kişi Sedat Peker'in akrabası mı?" sorularına Bakan Soylu, "80 öncesinde onların Adalet Partisi'nin yanında ofisi vardı. Sedat Peker'in akrabası değil diye biliyorum. Eskiden küçük bir yerdi Gaziosmanpaşa orda herkes birbirini tanırdı. Benim illegal bir kişiyle bir tane ilişkimi bulamazlar. Onu tanıyıp tanıyamamak önemli değil; bununla girdiğim ilişki önemli. Benim kendi ilçemde, ilimde, genel başkanlığımda organize suç örgütleriyle, yer altı örgütleriyle bir tek işimi ortaya koysunlar" ifadelerini kullandı.

"BELİMDE SİLAH, ARKADAŞLARIMLA BERABER"

"Kiminle mücadelece ettiğimi biliyor musunuz? diye soran Bakan Soylu, "Mehmet Ağar'ın dayısı Yalçın Akçadağ, onun yerine genel merkez getirdi beni il başkanı atadı. Ben kimin yerine il başkanı atandım. Ben Mehmet Ağar'ın dayısının yerine atandım. Tam 5,5-6 ay benim ilimi silahlı adamlar bastı. Hayatım mücadeleyle geçti. Mehmet Ağar'ın dayısının adamları il başkanlığına girdi, silahlı çatışmalar yaşandı. Ben belimde silahla 3 ay geçirdim. Ben sosyeteden gelmiş bir adam değilim. Kimseye sırtımı dayamadım bugüne kadar. Orada üç ay boyunca Tansu Hanım 'Allah'ını seversen burayı bırakma' dedi. İçeri girdiler, silahlı çatışmalar oldu" dedi.

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