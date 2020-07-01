Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık
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Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılan Van'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık
01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:43

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılan Van'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, teknede 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldığını belirterek, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlanırken, İçişleri Bakanı Soylu da sabah saatlerinde kente geldi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte gelen Bakan Soylu'yu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İkbal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı. 

ÇELİŞKİLİ İFADELER SÖZ KONUSUBakan Soylu, Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ve şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu teknenin içerisinde 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendirdiklerini, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi:  "28 Haziran 2020 günü saat 18.00 itibariyle, bir muhtarımızın ihbarı neticesinde Van Gölü'nde bir teknenin battığı konusunda bir haber alındı. Medeni Akbaş ve Servet Akbaş yönetimindeki bu teknede göçmenler olduğu konusunda bir ihbar geldi. Bunun üzerine arama-tarama çalışmaları, hem havadan hem de göl yüzeyinden başlatıldı. 28 Haziran akşamı saat 23.00'te, bahsedilen isimlerden Medeni Akbaş, ailesini aramak suretiyle kendisinin yüzerek kurtulduğunu ve bir çiftlikte bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine emniyet güçlerimiz, jandarmamız telefon izlemek suretiyle, hangi çiftlikte olduğunu buldular ve gözaltına aldılar. Medeni Akbaş'ın çelişkili ifadeleri söz konusuydu. Çelişkili ifadeleri tekrarlamaya da devam etti. Ama en nihayetinde gerek bulundukları köylülerle yapılan mülakatlar, gerek muhtarla yapılan mülakatlar, gerek kendisi ile yapılan mülakatlar çerçevesinde, teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. ve bu noktaya ulaşılınca, ben de hemen o saatte Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgiyi arz ettim. Gerek Sayın Valimiz, gerek Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz burada, ilgili kurtarma ekipleri AFAD, UMKE ve bunun için yetiştirilmiş JAK timleri ve 2 bot timi, havadan ve göl yüzeyinden olmak üzere arama kurtarma çalışmaları başlatıldı."TEKNE 120 METRE DERİNLİKTE AMA YERİ TESPİT EDİLMİŞ DEĞİL

Bakan Soylu, dün 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Bu sayı, bu sabah 6 oldu. Hemen sonar arama cihazı ile tarama yapıldı. Ama sonar cihazı derinlik tespiti açısından yeterli olmadı, yine Ankara'dan 29'u sabahı hemen timlerimiz ile birlikte RAV cihazı geldi. Teknenin yaklaşık 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinliğinde olduğu konusunda bir değerlendirme var. Bu esnada Sahil ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızla irtibata geçildi. Çünkü bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirilecek. Tabi temennimiz sayının bu kadar yüksek olmaması. Çünkü baştan itibaren ilgili kişilerin ortaya koyduğu ifadelerde ciddi çelişkiler söz konusu, biz tamamen bu çelişkili ifadeler üzerinden tahmin yürüterek, arama-tarama çalışmalarını başlattık. Şu anda Medeni Akbaş da olmak üzere 11 kişi gözaltında. Muhtar açığa alındı. Çünkü olay 27 akşamı 22.00 itibariyle. Bize iletilmesi, yaklaşık bundan bir gün sonra, yaklaşık 20 saatlik bir zaman dilim sonrası bir ihbar değerlendiriliyor. Burada şunu ifade etmek lazım, ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız" dedi. 


Kaynak: DHA

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