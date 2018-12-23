Bakan Soylu, Aydın Menderes'i Anma Törenine Katıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7'nci yılında kabri başında anıldı. Anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

57 yıl önce idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7'nci yılında kabri başında anıldı. Topkapı Anıt Mezar'daki anma törenine Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu, tören öncesi Ümran Menderes ve beraberindekilerle merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarında dua etti. Ardından Aydın Menderes'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından Bakan Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes'in kabrine karanfil koydu. Tören sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

3 dönem milletvekilliği yaptı

Aydın Menderes, 1977 yılında Adalet Partisi Konya Milletvekili, 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili ve 1999 yılında Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilerek Mecliste görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA