BAYBURT (İHA) - Bakan Soylu: "Amerika Rusya'ya karşı laf ebeliğinden başka bir şey gerçekleştiremiyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Bayburtlular Gecesi'ne katıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'un kurtuluşunun 104'üncü yılı sebebiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Soylu, "Bugün Ukrayna'da savaş var. İnsanlar oradan kaçıyorlar. Amerika bize F-35 ve F-16'larla ilgili hikaye okuyorsun ya Rusya'ya karşı laf ebeliğinden başka bir şey gerçekleştirmeyen bir anlayış ortaya koyuyorsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı sebebiyle Bağcılar'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İstanbul milletvekili Emine Sare Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Amerika Rusya'ya karşı laf ebeliğinden başka bir şey gerçekleştirmeyen anlayış ortaya koydu"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zannettiler ki Avrupa her şeyin hakimidir. Gelip aşağıda terör koridoru kurup bu ülkenin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışan tezgahları kurmak elbette büyük devlete yakışan bir iş değildir. Bugün Ukrayna'da savaş var. İnsanlar oradan kaçıyorlar. Amerika bize F-35 ve F-16'larla ilgili hikaye okuyorsun ya Rusya'ya karşı laf ebeliğinden başka bir şey gerçekleştirmeyen bir anlayış ortaya koyuyorsun. Avrupa ne oldu? Hani gücünüz kuvvetiniz vardı. Türkiye'ye gelince yukarıdan aşağıya her türlü sözü söylüyorsunuz. Her türlü yaptırımı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Hani ne oldu? Hadi şimdi sözünüzün dışında bir adım ortaya koyabilme kabiliyeti koysanıza. Yine ne varsa Türkiye kendi iradesini, kendi yardımını, kendi desteğini, kendi anlayışını ortaya koyabiliyor" dedi.

"20 yıldır onların sözlerine ve ninnilerine Ukrayna gibi bakmış olsaydık, bu gün bizi de zulüm altında inim inim inletirlerdi"

"Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyük değildir sözü sadece dünyaya karşı söylenmiş bir söz değil" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Afganistan'dan Amerika kaçarken o insanlar uçağın tekerleğine sarılıp oradan kaçma görüntüsünü hatırlıyor musunuz? İşte bu görüntü dünyaya meydan okuyan ben dünyanın beyi, paşasıyım diyenin iflasının görüntüsüdür. Yıllarca oradaki insanları zulme, oradaki insanları sıkıntıya düşürmeye çalışan bir anlayışın iflasıdır. Hemen yanı başımızda Irak ve Suriye'de iki terör örgütü ile iki devletin otoritesini ortadan kaldırdılar. Hesapları sadece o iki ülke değil. Hesapları Türkiye'ydi. Hesapları Türkiye'nin birliği ve beraberliğiydi. Biz 20 yıldır onların sözlerine ve ninnilerine Ukrayna gibi bakmış olsaydık, bu gün bizi de zulüm altında inim inim inletirlerdi. Dünya ne derse desin, o büyük zengin ülkeler ne derse desin. Burada benim hemşerilerim Bayburtlular en iyi bilirler, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Ne Avrupa'ya ne de batıya hiçbir şekilde bir itimadımız olamaz. Birileri gidip onların büyükelçilerine görüşebilirler, mektup yazabilirler, biz o defteri İstiklal Savaşında kapattık" diye konuştu.

Bakan Soylu programda anne ve babasının Bayburt'la ilgili anısını anlattığı sırada gözleri doldu.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti; "Rahmetli annem ve babam Bayburt'ta o nehrin kenarında oturduğunda beni ararlardı. Senin sevdiğin yerde oturuyoruz derlerdi. Biz Bayburt'u haritadan değil gönlünden sevenlerdeniz. Oralara gittiğinde kendi kimliğini yeniden bulan yeniden o güçlü insanlarla bir arada durduğumuzda inancımızı ve kimliğimizi yeniden bulduğumuz bir anlayışın içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.