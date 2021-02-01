Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili Salı (bugün) saat 10.00'da basın toplantısı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili basın açıklamasını Salı (bugün) saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı açıklamasında beyan ettiği yüz yüze eğitme geçiş sürecine ilişkin detayları kamuoyuna duyuracak.

KÖY OKULLARINDA EĞİTİM 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. COVID-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

"İL BAZINDA 1 MART'TAN İTİBAREN EĞİTİM KADEMELİ BAŞLAYACAK"

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."